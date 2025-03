Fede (M5s), Ricci candidato a guida Marche? Prematuro discuterne

"Prendiamo atto della proposta del Pd, ma per noi resta prematuro discuterne e tantomeno convergere sul loro nome". Il deputato del M5s, coordinatore regionale nelle Marche, smentisce che il movimento abbia già deciso di convergere già sul nome dell'europarlamentare dem Matteo Ricci come candidato a presidente di Regione per una coalizione di centrosinistra alle elezioni regionali che si svolgeranno in autunno.

"Ci tengo a ribadire che il M5s - sottolinea Fede - affronta gli scenari futuri da forza progressista indipendente, con lealtà, rapportandosi con altre forze politiche, con l'obiettivo di offrire ai marchigiani un programma concreto. Noi vogliamo partire da questo, - aggiunge - e non dai nomi per il candidato presidente. Solo così si può ottenere la fiducia degli elettori.

Prendiamo atto della proposta del Pd, ma per noi resta prematuro discuterne e tantomeno convergere sul loro nome".

"Si stanno svolgendo degli incontri con le altre forze progressiste proprio per giungere ad un accordo di programma. - informa il coordinatore M5s Marche - Successivamente si stabilirà quali forze faranno parte della coalizione (e su questo, a livello nazionale come a livello regionale, saremo lineari), che dovranno essere disposte a sottoscrivere e rappresentare plasticamente gli obiettivi che la coalizione si porrà. Solo alla fine - conclude - si potrà parlare di nomi e di certo la figura scelta dovrà essere il garante di un programma.

Noi abbiamo delle proposte autorevoli, sia di partito che civiche".



