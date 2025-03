Estorsione e atti persecutori contro la madre, 24enne arrestato

Atti persecutori ed estorsione verso la propria madre. Questi i reati per cui è stato arrestato a Senigallia (Ancona) un 24enne di Pesaro. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione della procura dorica, dopo che due condanne sono divenute definitive a fine 2024. Il giovane si era infatti reso responsabile di vari episodi commessi proprio nella città rossiniana, a partire dal 2018, nei confronti dell'anziana madre con cui all'epoca conviveva.

Ma non solo: il 24enne è finito nei guai anche per possesso abusivo di armi, reato commesso nel gennaio 2020 ad Urbino. Nel pomeriggio di ieri è stato rintracciato dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia proprio a Senigallia, dove si era trasferito anche perché destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Pesaro. E' stato condotto nella casa circondariale di Montacuto (Ancona), dove dovrà scontare complessivamente una condanna a 2 anni e 11 mesi di reclusione.



