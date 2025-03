Controlli in aeroporto, nel 2024 sequestrati droga, alcol e cibo

Sequestro di oltre 40 chili di canapa indiana; scoperti oltre 32 chili di tabacco lavorato estero, privo dei contrassegni dei Monopoli di Stato, introdotto illegalmente nel territorio nazionale, con segnalazione di 46 soggetti extra Ue all'autorità competente; sequestro per contrabbando di circa 105 litri di alcolici soggetti ad accisa privi peraltro dei requisiti per il consumo umano, e di 55 capi di abbigliamento contraffatti recanti marchi di griffe italiane e internazionali.

Sono solo alcuni dei numeri delle operazioni svolte nel 2024 all'aeroporto internazionale delle Marche di Ancona-Falconara, frutto della collaborazione tra l'Agenzia delle dogane e del monopolio e la Guardia di Finanza.

Una sinergia, ulteriormente rafforzata dalla cornice del Protocollo d'Intesa siglato nel 2023, che ha portato, inoltre, al sequestro e la successiva distruzione di 409 chili di carne e 266 chili di latticini, privi di tracciabilità e certificazioni sanitarie, con verbali a carico di 176 persone.

Nel settore valutario, i controlli doganali hanno permesso di individuare due viaggiatori in possesso di contante non dichiarato alla frontiera, superiore alla soglia di 10mila euro: gli interessati hanno provveduto immediatamente all'estinzione della violazione con il pagamento dell'oblazione prevista.





