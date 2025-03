Cocaina e hascisc in casa, carabinieri arrestano un 50enne

In casa di un 50enne di Porto San Giorgio, i carabinieri di Fermo hanno trovato 45 grammi di cocaina e 23 grammi di hascisc, suddivisi in tre confezioni, oltre ad un bilancio di precisione. La perquisizione domiciliari nei confronti dell'uomo, arrestato in flagranza per spaccio di droga, era seguita ad un controllo stradale nell'ambito di un'operazione contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio straordinario interforze di ordine e sicurezza pubblica, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fermo ha fermato l'uomo, attivando immediatamente le procedure di controllo. Grazie all'ausilio di un'unità cinofila della Guardia di Finanza di Fermo, il 50enne è stato sottoposto ad una perquisizione personale con il rinvenimento di circa 2 grammi di cocaina, già suddivisi in due dosi. A quel punto è scattata la perquisizioni a casa del 50enne dove è stato ritrovato il resto dello stupefacente.

Nel Fermano i carabinieri hanno anche eseguito una serie di controlli su persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, che hanno portato a tre denunce. I militari del Comando Stazione Carabinieri di Montegranaro congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, hanno denunciato una 48enne italiana, con precedenti penali, residente a Porto Sant'Elpidio domiciliata a Montegranaro: sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare disposta dall'Ufficio di Sorveglianza di Macerata, con autorizzazione a uscire per lavorare in un ristorante di Porto San Giorgio, aveva sfruttato tale beneficio senza di fatto ma recarsi sul luogo di lavoro.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fermo hanno deferito un 49enne residente a Fermo, sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di assentarsi per svolgere attività di volontariato presso un'associazione locale, come disposto dall'Ufficio di Sorveglianza di Macerata: l'uomo infatti non era né a casa né presso l'associazione.

A Sant'Elpidio a Mare infine, sempre il Radiomobile di Fermo ha denunciato per evasione un 39enne tunisino: sottoposto a detenzione domiciliare per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale, commesso nel 2017, non è stato trovato in casa all'esito del controllo.



