Anpi di Ascoli Piceno, Pietro Perini lascia la presidenza

Dopo oltre un lustro alla presidenza provinciale dell'Anpi di Ascoli Piceno, Pietro Perini, figlio del comandante partigiano Spartaco, di cui ha incarnato l'eredità etica e umana, lascia il testimone che aveva raccolto dal compianto William Scalabroni. Ne dà notizia la segreteria dell'Anpi ricordando che "Perini ha svolto il suo incarico con grande impegno e vigore, trasmettendo specialmente ai più giovani l'amore per la libertà e la democrazia, per quei valori che avevano orientato la lotta al nazifascismo negli anni bui della nostra storia. La sua impronta ha certamente segnato la vita dell'Anpi e sarà di stimolo e esempio per chi prenderà il suo posto".

In attesa che, come prevede lo statuto, il comitato provinciale proceda alla nomina del nuovo presidente, la rappresentanza dell'associazione è attribuita alla vice presidente vicaria Rita Forlini.



