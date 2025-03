Acquaroli, 'Ricci candidato dal Pd? Non vedo un'alternativa'

"Premesso che non guardo mai troppo in casa degli altri, c'è sicuramente la curiosità di capire quello che sarà il mio avversario alle prossime elezioni regionali. Ma io ho sempre ritenuto che se non fosse Ricci non vedo un'alternativa". Così all'ANSA il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a proposito del fatto che il Pd Marche ha chiesto all'ex sindaco di Pesaro ora europarlamentare dem Matteo Ricci, nell'ambito di un confronto tra le altre eventuali proposte nel centrosinistra, di candidarsi a presidente della Regione nelle prossime elezioni che si terranno in autunno.

Dal 2020 Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia, guida la Regione Marche con una maggioranza di centrodestra che ha interrotto una tradizione di governo di centrosinistra che durava nella regione da oltre 25 anni. Cinque anni fa sconfisse l'ex sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi (Pd), attuale vice presidente del Consiglio regionale. Un altro ex primo cittadino, Ricci, che nei prossimi giorni deciderà se candidarsi o meno a governatore, potrebbe ora tentare di riportare al centrosinistra la guida delle Marche.



