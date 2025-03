Aato 3 Macerata, accordo per gestione in house servizio idrico

All'Aato3 (Assemblea di ambito territoriale ottimale) 3 di Macerata, accordo raggiunto per gestione pubblica in house dell'acqua. Il "70% dei Comuni rappresentati in Aato presenti in Assemblea si è espresso favorevolmente al raggiungimento del piano per il servizio in house. Soddisfazione per la decisione viene espressa dal sindaco di Recanati Emanuele Pepa che parla di "risultato importante grazie alla collaborazione comune" e ringrazia "i Comuni soci, i tecnici e gli amministratori" ma "principalmente il presidente Francesco Acquaroli, che ha fortemente voluto e creduto in questo progetto. Acquaroli è stato il primo ad avere avuto fiducia in questo piano e a far sì che si creassero le condizioni per procedere alla sua realizzazione. Il centrodestra tutto, in seno ai Comuni rappresentati, ha dato prova di forte determinazione e, grazie anche al supporto di altri Sindaci siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo lungamente atteso"; "ora tutti insieme avanti verso definizione dell'accordo".

"Un risultato importante, che rende giustizia del grande lavoro svolto insieme agli altri Comuni soci di Centro Marche Acque e Aato3 - osserva Pepa - e che ci rende molto soddisfatti". Recanati, componente dell'Aato3 e Comune socio in Centro Marche Acque, società affidataria del servizio idrico integrato per conto di alcuni Comuni tra le Provincie di Macerata e Ancona, "ha espresso la volontà, con il Sindaco Pepa in prima fila a rappresentarla, di procedere verso una gestione in house del servizio idrico", insieme al 70% dei Comuni rappresentati".

"Le sette aziende coinvolte hanno accettato il progetto proposto e questo passo, non l'ultimo ma di certo molto importante, - prosegue Pepa - ci consentirà di procedere verso l'obiettivo che ci siamo posti in seno ad Aato e Cma.

I prossimi passi in Assemblea Aato3, fa sapere il sindaco, "precederanno l'allineamento al 31 dicembre 2025 della concessione a CMA, per arrivare così alla proroga fino al 31 dicembre 2027 in tempi brevi. Per il raggiungimento di questo obiettivo si guarda già all'Assemblea fissata per il 21 marzo prossimo, previo completamento della documentazione con il cronoprogramma di realizzazione del progetto.

"Ora inizia un nuovo cammino conclude Pepa - e siamo certi che, proseguendo sulla strada della collaborazione e perseguendo gli interessi comuni, riusciremo a raggiungere quanto prima un risultato importante per il territorio e la comunità".



