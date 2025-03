Vitrifrigo Arena da record: oltre 270 mila presenze nel 2024

Numeri in crescita e bilancio positivo per una Vitrifrigo Arena da record ed un Auditorium Scavolini ripartito in grande stile che regalano grandi numeri alla città di Pesaro, al comune e ad Aspes. Nel 2024 gli oltre 270mila spettatori segnano un deciso balzo in avanti con 44.730 presenze in più rispetto ai 225.350 del 2023, contando 36 eventi tra concerti, convention e sport che hanno occupato l'Arena, tra allestimenti e durata spettacoli, per 223 giorni su 365. Per mantenere il trend positivo, il programma 2025 e 2026 della Vitrifrigo Arena comprende un calendario fatto di sport, concerti, convention e spettacoli, tra i quali quelli già in cartellone di Giorgia il 12 dicembre 2025, e Olly, neovincitore di Sanremo il 13 marzo del 2026.

Escluse le partite di basket, che occupano già una buona parte della programmazione, nei prossimi mesi del 2025 sono previsti 15 eventi, mentre 11 sono, per il momento, quelli del 2026. L'Auditorium Scavolini non è da meno, con 12 eventi in calendario per i prossimi mesi e 4 pianificati per il primo semestre del 2026. Per l'annualità 2025 e 2026 sono confermate 25 giornate in cui si svolgeranno eventi spettacolistici, sportivi e convention con numeri che aumenteranno già delle prossime settimane. A questo vanno aggiunti gli eventi dedicati al Rossini Opera Festival.



