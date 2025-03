Tamberi, 'penso sempre a mia figlia ma lavoro per Los Angeles'

Da quando ha saputo che presto nascerà la sua prima figlia, il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi "ogni giorno" pensa alla prossima nascita della "piccola principessa" ma sta anche "lavorando ogni giorno" per preparare la propria partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles. Lo ha assicurato l'azzurro oggi, ad Ancona, a margine della presentazione ad Ancona del primo spot come testimonial di promozione turistica della Regione Marche.

"Cosa c'è di più bello di aspettare di ampliare la famiglia.

- ha detto il campione marchigiano che vive e si allena ad Ancona, rispondendo ai cronisti dopo aver annunciato sui social pochi giorni fa che la sua prima figlia sarà femmina - Io e Chiara abbiamo una relazione ormai superstabile, sono 15 anni che stiamo insieme; siamo cresciuti insieme, da quando siamo piccolini. Quindi - ha proseguito Tamberi è una notizia che ci ha sconvolto la vita in positivo. La felicità dentro le mura di casa si respira proprio ogni giorno e non vedo l'ora che venga al mondo questa piccola principessa". "Il nome della figlia? Abbiamo pensato a dei nomi ma non faremo una scelta, fino a quel momento aspettiamo".

"Per adesso quindi la mia testa non va altro che a quello, ogni giorno. Poi chiaramente - ha detto ancora il campione olimpico - ci sono il percorso personale e l'obiettivo che ho promesso di rincorrere: sto lavorando ogni giorno anche per quello, per Los Angeles". "Oggi sembra lontano per molti - ha sottolineato Tamberi - ma in realtà le scelte si fanno si fanno già da ora, come una programmazione fatta in un quadriennio in qualsiasi ambito sia lavorativo. Bisogna fare delle scelte tanti anni prima che poi ti porteranno quel giorno ad avere più possibilità di riuscire a raggiungere il proprio obiettivo". "



