Regionali, PD Marche propone Matteo Ricci candidato Presidente

Questa sera la Segreteria regionale del PD Marche ha accolto unitariamente la proposta della Segretaria Regionale, Chantal Bomprezzi, di chiedere la disponibilità dell'europarlamentare ed ex Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, come candidato Presidente per il Partito Democratico nelle prossime elezioni regionali. Quella di Matteo Ricci è stata ritenuta la candidatura più forte e più credibile per la sfida del cambiamento del governo regionale.



Bomprezzi ha lanciato dunque un appello affinché Matteo Ricci possa valutare positivamente questa proposta e mettersi a disposizione del progetto di alternativa alla destra di Acquaroli che il PD intende portare avanti nelle Marche, per restituire alla comunità marchigiana un modello di sanità pubblica solidale e capillare, uno sviluppo equo del territorio a partire dalle aree interne e una prospettiva di rinascita e competitività del modello produttivo locale. "L'eventuale disponibilità di Ricci - spiega il PD - dovrà confrontarsi con altre eventuali proposte che potranno emergere dalle forze politiche di un nuovo centro-sinistra, con cui è già iniziato un costruttivo dialogo.



"Il nostro obiettivo è costruire un progetto di cambiamento ampio e plurale, in cui trovino spazio tutte le forze di sinistra, progressiste, riformiste, moderate e civiche che vorranno aderirvi. Vogliamo offrire alla futura coalizione la nostra proposta di candidatura più autorevole, auspicando che Ricci possa presto darci la sua disponibilità" afferma la Segretaria "Dopo un lungo inverno che dura ormai da quasi cinque anni - conclude Bomprezzi - è giunto il momento di far fiorire una vera e propria primavera marchigiana". Nei prossimi giorni l'eroparklamentare scioglierà le riserve.



