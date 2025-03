Nuovo spot con Tamberi 'nelle Marche ogni giorno scegli chi sei'

"Marche dove ogni giorno puoi scegliere chi sei". Il claim declamato dal campione olimpico di salto in alto, il marchigiano Gianmarco Tamberi, chiude il nuovo spot promozionale della Regione Marche di cui l'azzurro, che vive e si allena ad Ancona, è il testimonial: Gimbo ha annunciato che presto avrà una figlia dalla moglie Chiara ma sta già lavorando alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La voce dell'atleta accompagna le immagini montate a mosaico del breve filmato che propongono fotogrammi da tutte le province : si intravvedono tra gli altri i Torricini del Palazzo Ducale di Urbino, Recanati, il Duomo di Ancona, la Riviera del Conero, i Bronzi dorati di Pergola ma anche immagini di campagna, di uva, di vino, di teatri, di artigiani al lavoro, di capolavori artistici in mostra nei tanti musei presenti nella regione, di cuoche che preparano tagliatelle all'uovo.

"Siamo gente che ama la libertà, la libertà delle cose autentiche, - le parole di Tamberi nello spot - la libertà di essere ciò che siamo e ciò che vogliamo. Ogni giorno quando il sole sorge dal mare e illumina questa nostra magnifica terra: Marche dove ogni giorno puoi scegliere chi sei"; "cerchiamo la bellezza ovunque si trovi e qui nelle Marche ce n'è di bellezza". La presentazione è avvenuta stamattina nella sede regionale di Palazzo Raffaello: insieme a Tamberi, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, la direttrice dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione Marina Santucci e il vice segretario della Camera di Commercio delle Marche Marco Pierpaoli.

"Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, è da mesi che prepariamo questo giorno del lancio dello spot che è venuto bellissimo - ha detto Tamberi - Sono orgoglioso di farne parte, di dare il mio contributo per valorizzare questa bellissima regione. Mi fa davvero piacere essere protagonista di questa campagna". "Prenotate in anticipo perché poi non ci sarà più posto", ha poi scherzato il campione, durante la presentazione.

Lo spot, girato dal registra Gianluca Grandinetti, verrà trasmesso su tutti i maggiori canali televisivi nazionali e sulle tv a pagamento ma girerà anche su siti e social in particolare per la promozione all'estero. "Cerchiamo di intercettare un circuito di persone che amano un turismo esperienziale - ha osservato Acquaroli, ricordando l'aumento di turisti stranieri nel 2024 - che incontra la natura, il paesaggio, il cibo, la cultura, va oltre il classico viaggio e vuole conoscere e immergersi in una realtà straordinaria con quella che possono offrire le Marche".

"Vogliamo dare forza alla nostra immagine in questo periodo che precede l'alta stagione - ha proseguito - ma gli spot non riguarderanno solo questo periodo, saranno spalmati, perché vogliamo anche lavorare sulla destagionalizzazione del turismo per crescere sempre di più". "Siamo convinti - ha aggiunto - che la forza della nostra immagine stia crescendo tantissimo con questa strategia perseguita e l'immagine di chi è riconosciuto e conosciuto, ama le Marche, testimonia il suo amore per le Marche, è un elemento non solo naturale e spontaneo: è una testimonianza forte e autentica, come quella della regione, che noi vogliamo far crescere, una regione autentica fatta dai valori che ci contraddistinguono".

L'immagine di Tamberi, ha ricordato Santucci, "sarà utilizzata anche nelle uscite della Regione nelle fiere" per "una visibilità a 360 gradi di questo nostro nuovo testimonial di cui siamo molto contenti". Per il 2025, ha riferito, "sappiamo dagli operatori che sono contenti per questi primi tre mesi perché hanno anche una proiezione per la stagione, quella estiva che sta per arrivare, che è positiva con una percentuale di occupazione delle camere molto soddisfacente". La Regione, ha detto Santucci, punta anche sugli eventi per destagionalizzare il turismo: "dai motoraduni, alle mostre, ai raduni sportivi" come quelli del golf per il quale vi è un segmento turistico in particolare da Nord Europa e Francia: "nel 2024 c'è stato un aumento a doppia cifra per i francesi di circa il 20%".



