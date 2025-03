Morte ex procuratore Luzi, pm Gubinelli 'un acuto investigatore'

"Un uomo brillante, colto, curioso, grande magistrato e acuto investigatore". Così il pubblico ministero Paolo Gubinelli ricorda il magistrato Vincenzo Luzi, originario di Camerino (Macerata), morto ieri ad Ancona all'età di 81 anni, con cui ha lavorato fianco a fianco ai tempi della tangentopoli marchigiana.

Insieme all'attuale procuratrice per i minorenni delle Marche Cristina Tedeschini, Luzi e Gubinelli erano il pool marchigiano di Mani Pulite, negli anni '90, e affrontarono una delle inchieste più importanti della storia giudiziaria del capoluogo dorico, quella sull'imprenditore ed ex patron dell'Ancona Calcio Edoardo Longarini a cui era stato affidato il piano di ricostruzione della città.

"Era difficile scindere in lui - continua Gubinelli - il lato personale da quello professionale. Un protagonista della vita giudiziaria, specie nelle Marche, dove sono legate al suo nome tante inchieste che sono entrate nella storia. Ma soprattutto lo ricordo e lo piango come una persona rara, spiritosa, ironica, amante della vita, umana e rispettosa degli altri, specie degli indagati, e del suo ruolo. Luzi era capace di non prendersi mai troppo sul serio, né indossando la tuta da sci, né quella toga che tanto ha amato".

Luzi aveva iniziato la sua professione come Pretore a Chiusa Isarco "che aveva scelto per la sua passione per lo sci - aggiunge Gubinelli.- Raccontava che aveva timore che qualcuno potesse prendere l'incarico al suo posto, e ne era stato rassicurato da un gentile funzionario del Ministero che si era stupito che qualcuno ci tenesse tanto a quella remota Pretura".

I funerali dell'ex magistrato saranno celebrati domani ad Ancona, nella chiesa di San Cosma, alle 15.30. La Camera ardente è aperta da oggi alla casa funeraria Tabossi di Ancona, dalle 16, in via della Montagnola.



