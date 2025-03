Minaccia social al sindaco di Jesi per la moschea, denunciato

La Polizia del Commissariato di Jesi ha individuato e denunciato l'autore dei post d'odio indirizzati al sindaco di Jesi, pubblicati via social a seguito dell'apertura della nuova sede del Centro culturale islamico Al Huda in via Cascamificio.. Si tratta di un 74enne, jesino, deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente per il reato di minacce gravi e diffamazione.

All'uomo, titolare di porto d'armi, sono state ritirate in via cautelativa le armi e la licenza in suo possesso.



A sporgere querela, lo scorso 1 marzo, lo stesso Fiordelmondo, segnando alcuni post diffamatori pubblicati il 25 febbraio sul gruppo Facebook "Jesi ieri, oggi, domani". Tra i commenti ad un articolo sull'inaugurazione, cui ha preso parte anche il sindaco, apparivano allusioni su presunte agevolazioni nei riguardi di cittadini extracomunitari per tornaconti elettorali del Sindaco, e qui si pubblicava un post dal tenore minatorio " si però dovrà fare i conti con il piombo", seguito da "basta subire….svegliamoci ed incominciamo ad agire…". Gli accertamenti investigativi hanno consentito di risalire all'autore dei post.





