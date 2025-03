Mastrovincenzo, denuncio da anni il degrado all'ospedale Salesi

"Da anni, nonostante gli annunci roboanti della Giunta Acquaroli, attraverso atti ispettivi denuncio i ritardi nella costruzione del nuovo Ospedale Salesi e lo stato di degrado in cui versa la vecchia struttura ospedaliera materno-infantile. Da anni invece l'assessore regionale Baldelli tranquillizza e minimizza". E' la nuova denuncia del consigliere regionale dem, Antonio Mastrovincenzo alla luce del ritrovamento di blatte all'interno della stanza di un bimbo e la denuncia della madre resa nota dal Corriere Adriatico.



"Sempre più spesso, i pazienti e le loro famiglie purtroppo si rivolgono a strutture fuori regione; nella struttura di via Corridoni, caratterizzata ormai da carenze strutturali, malfunzionamenti e condizioni igienico sanitarie fortemente precarie, si riesce a garantire l'assistenza a mamme e piccoli pazienti solo grazie alla grandissima professionalità dei medici e di tutto il personale - sottolinea il consigliere dem -. Nel frattempo l'edificazione della nuova struttura di via Conca, all'interno della cittadella ospedaliera di Torrette, accumula ritardi con relativa lievitazione di costi: dal 2022, il termine dei lavori è stato spostato al 2024 e poi ulteriormente al 2026.

Il sospetto - denuncia Mastrovincenzo - è che, in vista delle imminenti elezioni regionali, né il Presidente Acquaroli, né gli assessori Saltamartini e Baldelli, abbiano il coraggio di dire che neanche questo termine sarà rispettato". Il consigliere annuncia d'aver depositato, stamattina, una interrogazione per chiedere con certezza qual è il reale cronoprogramma e per sollecitare nel frattempo interventi adeguati che contrastino degrado e malfunzionamenti nella vecchia struttura attualmente funzionante. Ritardi e disfunzioni - aggiunge infine - stanno ormai emergendo in tutta la loro gravità e non è accettabile che a pagarne le conseguenze siano i piccoli e le loro famiglie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA