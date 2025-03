Lo Iom Marche piange la scomparsa di Anna Maria Trane Quaglieri

E' morta stamattina a Jesi (Ancona), Anna Maria Trane Quaglieri, 89 anni, figura di riferimento per il volontariato marchigiano e della Vallesina. Aveva fondato lo Iom istituto oncologico marchigiano di Jesi e Vallesina, Macerata, Appignano San Severino e Treia, istituzione in prima linea nell'assistenza domiciliare dei malati oncologici e delle loro famiglie, e nella tutela dei loro diritti.

Personaggio di spicco del panorama sociale, culturale, politico della città marchigiana, Anna Maria Trane Quaglieri era originaria di Brindisi ma jesina d'adozione. Nel 2023 aveva dato alle stampe il libro "Per magia di memoria" edito da Affinità Elettive, opera in cui, ripercorreva cinque generazioni della sua famiglia, ed il cui ricavato era stato destinato interamente a sostegno dell'assistenza ai malati oncologici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA