Giornate Fai di Primavera, nelle Marche 58 siti in 32 località

Tornano il 22 e 23 marzo 'Le Giornate Fai di Primavera' che anche in questa 33/sima edizione aprono al pubblico palazzi storici, ville, borghi, giardini, musei e botteghe di antichi mestieri normalmente chiusi al pubblico. Sono 58 i luoghi visitabili nelle Marche (750 in Italia), disseminati in 32 località della regione, che saranno illustrati da 1.800 apprendisti ciceroni, studenti cioè delle scuole medie e superiori appositamente formati dai loro insegnanti per svolgere questo compito, coinvolgendo 187 classi e 50 istituti scolastici assieme a 710 volontari Fai. Un ideale passaggio del testimone tra generazioni per conoscere, conservare e tramandare il vasto patrimonio culturale italiano anche grazie alle libere donazioni offerte in quest'occasione dai visitatori. Ad Ancona sarà possibile vedere il rifugio antiaereo del Carcere di Santa Palazia in via Birarelli coi suoi reperti archeologici e il racconto dei bombardamenti del 1943 che al suo interno provocarono la morte di 700 persone, assieme alla Loggia dei Mercanti e al vicino Teatro delle Muse. A Sassoferrato (Ancona) sarà aperta l'Abbazia di Santa Croce, luogo intriso di simboli mistici ed esoterici, mentre a Fabriano (Ancona) si segnala l' apertura straordinaria della Farmacia Museo Mazzolini Giuseppucci, capolavoro del neogotico italiano e a Senigallia (Ancona) la visita al Borgo di Montignano, le cui origini risalgono all'epoca romana. A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) si potranno ammirare i cantieri navali costruiti ai primi del '900 scoprendo il mondo della pesca e i suoi segreti, mentre a Montefortino (Fermo) aprirà al pubblico il cinquecentesco Palazzo Leopardi e la Pinacoteca Duranti coi suoi 170 pezzi e i capolavori di Pietro Alamanno. In provincia di Macerata, a Potenza Picena, ci si potrà inoltrare nel giardino all'italiana della cinquecentesca Villa Bonaccorsi, ristrutturata nel 1750 da Pietro Bernasconi, collaboratore di Vanvitelli, e a Fano (Pesaro) nel Palazzo Malatestiano, sede della Fondazione Cassa di Risparmio, con la sua quadreria e il Museo Etnico Bagnaresi, che custodisce una ricchissima collezione di maschere provenienti dai cinque continenti assieme ad avori, porcellane cinesi, pietre, armi e bastoni finemente intagliati.

Pesaro offrirà infine al pubblico il Museo Archeologico Oliveriano, al piano terra di Palazzo Almerici, mentre a Urbino sarà visitabile il Campus Scientifico Enrico Mattei, costruito negli anni '70 sulle colline a sud della città e recentemente ristrutturato, coi suoi laboratori dotati di strumentazioni d'avanguardia. In elenco anche Palazzo Honorati Carotti a Jesi (Ancona) e Villa Simonetti a Osimo (Ancona).



