Convegno su impatto hub logistica Amazon in Vallesina

"Amazon, si apre il sipario. Quali aspettative?" E' il titolo dell'incontro che si terrà il 21 marzo ore 18 alla biblioteca La Fornace di Moie di Maiolati Spontini (Ancona) in vista dell'apertura del nuovo centro logistico nella zona Interporto a Jesi. L'11/o centro di distribuzione dell'azienda in Italia, tra i più grandi nel Centro-sud aprirà nell'estate 2025 con previsione di oltre 1.000 posti di lavoro.

Il convegno è organizzato dal Comune di Maiolati in collaborazione con la Fondazione Lavoroperlapersona. Si parlerà di nuovi assunti e stipendi, formazione e lavoro, opportunità economiche per la Vallesina ma anche di problemi di cui in alcuni casi si sta già avvertendo l'impatto, come nel caso del mercato degli affitti edilizi in costante crescita; si temono inoltre ripercussioni su trasporti, ambiente, sulla vita collettiva, il quadro sociale e urbano.

"Il nuovo scenario solleva anche qualche preoccupazione - si legge in una nota stampa - Per questo occorrerà porre attenzione al suo impatto in termini di sostenibilità integrale della persona e del contesto entro cui si inserisce".

Il Comune e la Fondazione Lavoroperlapersona promuovono il tavolo di riflessione per "mettere a fuoco i cambiamenti in atto" coinvolgendo i primi cittadini di alcuni paesi della Media Vallesina, i rappresentanti della Fondazione Lavoroperlapersona ed esponenti del mondo imprenditoriale, sindacale e produttivo.





