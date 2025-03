Cartello sospetto e manico di piccone in auto, denunciato

Nell'auto condotta da un 40enne romeno, con passeggero a bordo, in transito sulla via Flaminia ad Ancona, la polizia ha trovato un cartello forse da utilizzare per compiere truffe: sul cartello era stampata la dicitura di un fantomatico Certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili, con il quale si invitava al rilascio di un'offerta per l'apertura di un centro internazionale per bambini poveri. Nel bagagliaio dell'auto, era occultato un manico di un piccone lungo circa un metro. Sul possesso degli oggetti, l'uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

Il 40enne è stato denunciato per il possesso ingiustificato dell'arma e sanzionato ai sensi del Codice della Strada perché trovato alla guida senza cintura di sicurezza. Il veicolo è stato sequestrato con contestuale ritiro della patente. Non avendo né un valido domicilio né una residenza nella città dorica e vivendo presumibilmente di espedienti illeciti, il questore Cesare Capocasa ha emesso a carico dell'uomo anche la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, inibendo la sua permanenza nel capoluogo fino al 2029.



