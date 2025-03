Attraversa la strada e viene investito, grave un 34enne

Un uomo di 34 anni, italiano, è stato investito questa sera in via Marconi, ad Ancona. E' stato portato con un codice grave in ospedale a Torrette. L'incidente si è verificato attorno alle 19, davanti al palazzo delle Ferrovie, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Un tratto pericoloso, già teatro di investimenti anche mortali. Non è chiaro se il pedone si trovasse sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta un'automobile che lo ha travolto. Dopo l'impatto è caduto a terra. Il 34enne è stato soccorso dall'automedica del 118 e da una ambulanza della Croce Rossa. Arrivato in pronto soccorso i medici lo hanno trasferito in sala emergenza per le cure del caso. In via Marconi è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente. Disagi per il traffico, si sono verificati rallentamenti in un orario di punta per i rientri a casa. Lunghe file hanno interessato la zona degli Archi e fino alla Flaminia.



