Anm Marche, 'Vincenzo Luzi apprezzato e stimato da tutti'

L'Associazione nazionale magistrati, sezione distrettuale di Ancona esprime il proprio cordoglio per la morte dell'ex procuratore Vincenzo Luzi.

"Ieri è scomparso Vincenzo Luzi, a lungo Procuratore della Repubblica di Ancona, apprezzato e stimato da tutti. - scrivono i magistrati in una nota - Lo ricordiamo come un grande magistrato, brillante e sagace investigatore, sul volto sempre quel sorriso inconfondibile e coinvolgente, ironico e autoironico, assoluto protagonista per tantissimi anni della vita giudiziaria anconetana e marchigiana, persona indimenticabile".

I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella Chiesa di San Cosma ad Ancona



Riproduzione riservata © Copyright ANSA