A Palacasali di Ancona i campioni paralimpici di atletica indoor

Presentato questa mattina in comune l'appuntamento con lo sport paralimpico. Al Palacasali di Ancona si svolgerà infatti la 20esima edizione, organizzata dall'Anthropos, dei Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Indoor e dei Campionati Invernali di Lanci Fispes, sotto l'egida della Federazione Italiana Sport degli Intellettivo Relazionali (Fisdir), si terranno dal 22 al 23 marzo al Palacasali. I Campionati Italiani di Lanci Invernali in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (Fispes), si svolgeranno invece al Pala Casali e Italo Conti, il 15 e 16 marzo.

La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale della federazione ed assegnerà i titoli Italiani di specialità; sarà anche certificata per il riconoscimento di prestazioni per il ranking mondiale ed è, per gli atleti coinvolti (il 15 e 16 marzo) la prima uscita ufficiale stagionale degli atleti che hanno rappresentato l'Italia a Parigi 2024 e che si preparano per i mondiali 2025. Oltre 400 gli atleti che prenderanno parte alle varie gare. Il programma è stato presentato in Comune dal vice sindaco e assessore allo Sport, Giovanni Zinni, la consigliera regionale Anna Menghi, Giancarlo Giulianelli, Garante per i diritti della persona della Regione Marche, Roberto Novelli vice presidente CIP - Comitato Italiano Paralimpico Marche, Fabio Luna presidente del Coni Marche, Pino Rosei della Fidal Marche, Assunta Legnante, atleta pluripremiata, neo eletta consigliere nazionale della Fispes in rappresentanza degli atleti.

"Lo sport paralimpico ha sottolineato Zinni - ha una marcia in più perché si regge sulla sensibilità di volontari e l'impegno delle realtà territoriali: da questa spontaneità nasce Anthropos che grazie al suo lavoro, portato avanti negli anni con passione, implementa l'offerta per lo sport paralimpico nella nostra città. Siamo orgogliosi che questa associazione abbia portato ancora una volta nel nostro tempio dell'atletica questa manifestazione che porterà in città centinaia e centinaia di atleti". Per la Regione Marche Anna Menghi consigliere regionale "questi grandi eventi organizzati nella nostra regione in nome dello sport paralimpico tanto hanno fatto per l'inclusività. Sostenere questi appuntamenti è anche occasione di accoglienza e ospitalità, promuovendo anche l'immagine turistica del nostro territorio". Giancarlo Giulianelli, Garante per i diritti della persona ha ainvece ricordato che "La Regione Marche ha messo a disposizione del garante fondi anche per affrontare progettualità riguardo la disabilità. Continueremo a lavorare in questo senso anche in futuro in sinergia con le istituzioni e i soggetti del territorio". "Ho visto crescere questa struttura sin dalla mia prima gara - ha detto la campionessa Assunta Legnante nell'annunciare che parteciperà "sia per il disco che per il peso e il giavellotto. Come consigliere e rappresentante degli atleti in seno alla Fispes mi farà piacere incontrare anche tutti gli altri partecipanti nelle varie discipline". "Continuiamo a crescere come numero di partecipanti nel corso degli anni. Il nostro compito - Nello Piermattei dell'Anthropos - è promuovere l'attività fisica e favorire l'avvicinamento allo sport, soprattutto da parte dei giovani. Sono 400 in tutto i partecipanti quest'anno ai due appuntamenti, partecipazione che è cresciuta in maniera esponenziale a testimonianza ormai di quanto ormai si sia consolidato l'evento di Ancona".



