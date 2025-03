Università di Macerata, sale il gradimento degli studenti

L'Università di Macerata si distingue per il miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti, secondo i risultati di "Good practice", un'iniziativa di analisi comparativa coordinata dal Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business.

Il progetto valuta le performance degli atenei italiani in termini di efficienza economica e soddisfazione degli utenti, evidenziando per l'ateneo maceratese risultati particolarmente positivi. Tra i punti di forza emerge l'alto livello di gradimento degli studenti del primo anno, con il 96% che si dichiara soddisfatto, dato che posiziona l'Università di Macerata al terzo posto tra i 15 atenei di dimensioni simili.

Positivi anche i risultati per i servizi amministrativi, con un incremento della soddisfazione degli utenti del 3,2% rispetto all'anno precedente. Il sistema bibliotecario si conferma uno degli elementi più apprezzati, ricevendo giudizi unanimi favorevoli da studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.

"Questi risultati sono la prova concreta del nostro forte impegno quotidiano per migliorare l'esperienza degli studenti e garantire servizi di alta qualità", ha detto il rettore John McCourt, sottolineando la volontà di continuare a investire nel miglioramento dell'offerta e dell'accoglienza. L'analisi di "Good practice", che ha coinvolto 62 atenei italiani, conferma l'Università di Macerata tra le realtà accademiche in crescita, con un'attenzione particolare alla sostenibilità economica: nonostante un aumento del costo unitario per studente, l'ateneo mantiene una spesa inferiore alla media nazionale. I risultati evidenziano anche margini di miglioramento nella percezione dei servizi amministrativi da parte degli studenti degli anni successivi al primo e del personale tecnico-amministrativo, aspetti su cui l'ateneo intende intervenire con ulteriori azioni di sviluppo.



