Un volume per i 20 anni dell'associazione Aldo Moro

Vent'anni dalla nascita dell'Associazione culturale Aldo Moro di Loreto e, per l'occasione, la collana editoriale dell'Assemblea legislativa regionale "I Quaderni del Consiglio", pubblica il volume "Vent'anni della nostra storia", presentato questa mattina a Palazzo Leopardi da Italo Tanoni, curatore del volume e Dino Latini, presidente del Consiglio regionale.

Il volume, di oltre duecento pagine, ripercorre la storia dell'associazione grazie all'archivio dal quale arrivano foto, articoli di stampa, interventi di relatori, i cui temi trattati sono stati attualizzati con contributi inediti. Diciassette gli argomenti trattati nel corso di oltre cinquanta convegni tenuti dall'associazione in questi anni a Loreto. Si va da internet e informazione, al mercato de lavoro, dalla crisi dei pariti politici a quella del sistema sanitario, dall'immigrazione alla transizione ecologica sino al fine vita e all'intelligenza artificiale. Tra i gli interventi quelli di teologi e docenti, giornalisti, medici e ricercatori e della figlia di Aldo Moro, Agnese Moro che scrive: "Li chiamo amici (riferendosi ai componenti dell'associazione, ndr) non così per dire, ma perchè sento il loro modo di guardare a papà, alla sua persona, alla sua vita, al suo impegno tanto vicino al mio. Il loro è un modo rispettoso, affettuoso, riflessivo e umano.

Niente retorica, niente frasi di circostanza".

Italo Tanoni precisa: "Abbiamo voluto che questi contributi fossero contemporanei, aggiornati, attuali, come per l'intelligenza artificiale, concentrandoci sull'essenzialità dei problemi affrontati. E Agnese Moro ci ha anche messo a disposizione delle foto prese dal libro di famiglia che sono nel volume".

"La politica vera è senza tempo. Aldo Moro quando andava ai convegni ascoltava - spiega Dino Latini - cosa agli antipodi di quella politica purtroppo urlata da parte di tutti che oggi vediamo. Il libro testimonia un modo di fare politica, attraverso una discussione e mettendo a disposizione idee.

Associazioni come questa offrono un servizio alla cultura, al sociale, al racconto dei testimoni della storia".

Il volume sarà presentato venerdì 14 marzo nella Sala Macchi a Loreto.



