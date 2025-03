Truffe, arresto e denunce nel Fermano

Un arresto e tre denunce. Sono gli ultimi provvedimenti eseguiti dai carabinieri di Fermo nell'ambito della lotta alle truffe. A Porto San Giorgio (Fermo), arrestato un pregiudicato napoletano classe 1971, in esecuzione di un ordine di carcerazione. Il soggetto deve espiare una condanna definitiva di quattro anni e due mesi di reclusione, relativa a reati di truffa aggravata e sostituzione di persona commessi nel 2018 nelle province di Lecce, Perugia, Benevento e Napoli.

A Sant'Elpidio a Mare (Fermo) denunciato un giovane originario della Russia, classe 2002, anch'egli noto per altri precedenti.

Il ragazzo, attraverso artifizi e raggiri, utilizzando WhatsApp aveva ingannato una residente facendole credere di essere sua figlia, e riuscendo a farsi accreditare la somma di 1.300 euro per l'acquisto di un nuovo telefono.

A Montegranaro (Fermo), un altro pregiudicato, un napoletano del 1976, è stato denunciato per truffa. Dall'analisi della documentazione bancaria, è emerso che l'uomo aveva contattato la vittima proponendole una polizza assicurativa rca a un prezzo vantaggioso, riuscendo a ottenere 250 euro senza mai attivare la copertura promessa e rendendosi poi irreperibile.

Infine, a Falerone (Fermo), denunciato un disoccupato napoletano del 1991, sempre per truffa. Fingendosi dipendente di una ditta di autodemolizioni e soccorso, il giovane ha venduto un motore a un 23enne del posto, facendosi accreditare 300 euro su un conto a lui riconducibile per poi rendersi irreperibile



Riproduzione riservata © Copyright ANSA