Stop ad atto aziendale Ast Ascoli, 'riprenda percorsi di legge'

Stop all'atto aziendale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno. Il freno alla procedura per l'adozione del documento, pubblicato il giorno prima della cessazione del rapporto con il direttore generale, è arrivato dal vice presidente della giunta e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che in aula, rispondendo ad un'interrogazione dem a prima firma della capogruppo Anna Casini, ha sottolineato che l'atto "dovrà riprendere tutti i percorsi previsti dalla legge".

"L'atto non è stato approvato dal collegio sindacale dell'Ast di Ascoli Piceno e quindi diciamo - ha detto Saltamartini - che il procedimento, anche su indicazione dell'assessorato. dovrà riprendere tutti i percorsi previsti dalla legge. L'atto si dovrà conformare al procedimento previsto dalla legge". "In questo momento - ha ricordato - pende di fronte al collegio sindacale dell'azienda sanitaria e quindi una volta che il collegio sindacale l'avrà approvato e saranno garantiti tutti i percorsi di coordinamento e di confronto con l'assemblea dei sindaci e le organizzazioni sindacali, il provvedimento prenderà efficacia".

Uno stop dell'atto aziendale che soddisfa la capogruppo del Pd Casini. "Mi fa piacere - ha replicato in aula la dem - perché non era possibile che un direttore generale in partenza per altra regione potesse predisporre un atto che dovrebbe essere condiviso con l'assemblea dei sindaci e lerappresentanze sindacali".

"I sindacati hanno evidenziato carenze importanti e la non conformità con la delibera della giunta regionale che dispone le linee d'indirizzo". "Non esiste un'analisi di contesto nella proposta di atto aziendale, - ha rimarcato Casini - non è stata valutata adeguatezza dell'assetto rispetto ai servizi da fornire. Non c'è stato alcun rapporto con l'assemblea dei sindaci", ha concluso la dem che ha contestato anche la tempistica con cui l'ex direttrice aveva sottoposto l'atto. Da qui la contestazione di "gravi lacune" nell'atto aziendale presentato e la richiesta alla Giunta a "sospendere l'iter d'approvazione dell'atto aziendale".



