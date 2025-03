I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco prima della mezzanotte, in frazione Gabicce Monte, per soccorrere una signora caduta in un dirupo.

La persona è stata raggiunta dalla squadra dei vigili del fuoco di Pesaro e affidata al personale del 118. Sul posto anche anche i carabinieri.



