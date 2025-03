Rose Villain ad agosto all'Ascoli Summer Festival 2025

Dopo Alfa, un altro grande nome per l'Ascoli Summer Festival 2025. Sul palco dell'Arena Squarcia salirà Rose Villain, una delle artiste italiane più note e apprezzate del momento Martedì 12 agosto il suo tour estivo farà tappa ad Ascoli Piceno. "Un grande evento musicale che conferma come Ascoli e il Summer Festival siano ormai dei riferimenti per i grandi artisti" commenta il sindaco Marco Fioravanti nell'annunciare la presenza di Rose Villain all'Ascoli Summer Festival, organizzato in collaborazione con Jam Session.

I biglietti per il concerto di Rose Villain saranno in vendita dalle ore 11 di domani, mercoledì 12 marzo, sui circuiti TicketOne, CiaoTickets, VivaTickets e presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo. L'Ascoli Summer Festival sarà aperto l'11 agosto dal concerto di Alfa: biglietti già in vendita sui circuiti TicketOne, CiaoTickets e VivaTicket e presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA