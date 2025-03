Regione Marche è contro il Cpr a Falconara

"La Regione Marche è contraria alla realizzazione di un Centro di permanenza temporanea per il rimpatrio (Cpr, ndr) a Falconara Marittima". Lo ha detto in Consiglio regionale il vice presidente della Giunta e assessore alla Sicurezza Filippo Saltamartini rispondendo ad un'interrogazione del Gruppo dem.

Saltamartini ha chiarito: "il procedimento è fermo sulla base di quanto confermato dal ministro dell'Interno Piantedosi al Presidente della Regione Marche Acquaroli. I Cpr - ha aggiunto - sono centri necessari per la lotta all'immigrazione clandestina e per garantire la sicurezza dei cittadini. Valutato che si tratta di poteri statali e non regionali, siamo contrari all'individuazione del Cpr a Falconara. Il Ministero dell'Interno dovrà tenere conto della posizione della Regione e della necessità di allocare queste strutture al di fuori dei centri urbani in aree più facilmente raggiungibili".

All'assessore, ha replicato la consigliera dem Manuela Bora, prima firmataria dell'interrogazione: "la risposta dovrebbe essere più complessa - ha osservato - la vostra è una posizione contraria ma ve ne siete accorti adesso? Lo sa la presidente Meloni. Le Marche hanno il diritto e dovere di opporsi all'ipotesi - ha sottolineato - Voi avete fatto niente di più che il vosto dovere. Realizzare un Cpr a Falconara Marittima è una scelta sbagliata sotto ogni punto di vista: logistico, politico e sociale".

"Realizzare un Cpr a Falconara o altrove non risponde a una reale necessità - ha ribadito Bora - pare una misura propagandistica, volta a rafforzare un approccio securitario al fenomeno migratorio, Il progetto non tiene conto delle specificità del territorio, delle esigenze delle comunità e ignora il principio di concertazione tra istituzioni e cittadini". La consigliera dem ha ricordato la contrarietà anche della sindaca di Falconara e della cittadinanza, associazioni e forze politiche: "oggi la Regione si è accodata - ha concluso - ma l'area individuata presenta criticità logistiche e ambientali che l'avrebbero resa inadeguata".



