Rebel House presenta la rassegna degli eventi di primavera

Rebel House, la casa di produzione culturale con sede tra Fano e Pergola, ha presentato gli eventi in programma per la primavera. Tra i principali appuntamenti: due concerti a Pergola a palazzo Mattei Baldini, la seconda edizione del festival Sopravènto a Fano, con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino, e la mostra interattiva Pictures of You a Milano. La stagione si aprirà il 29 marzo con il concerto di Discoverland, il progetto di Pier Cortese e Roberto Angelini, seguito il 26 aprile dal live di Davide Toffolo, noto per il suo ruolo nei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il festival Sopravènto si terrà dal 23 al 25 maggio a Fano, nel mezzo la mostra fotografica Pictures of You a Milano.



Mattia Priori, direttore creativo di Rebel House, definisce l'impresa come una "conduzione familiare" con l'obiettivo di "produrre contenuti culturali, in particolare musicali, con una logica imprenditoriale che sfida la visione comune secondo cui cultura e business non possano andare di pari passo".

"Ci siamo sempre impegnati a dare visibilità ad artisti di grande valore ma poco conosciuti dal grande pubblico" afferma Priori, citando poi, come esempi, i nomi di Nicolò Carnesi, Maria Antonietta, Dente e Galoni, e sottolineando "la difficoltà di emergere in un panorama che spesso privilegia il già noto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA