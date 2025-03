Quattro Fogli di Via ad altrettanti cittadini romeni

Il Questore di Ancona ha emesso quattro fogli di via obbligatori con i quali si fa divieto di fare ritorno in provincia per i prossimi 4 anni per altrettanti fermati, di origini rumene e di età compresa tra 25 e 30 anni, residenti fuori regione, che non hanno saputo spiegare i motivi per i quali si trovavano ad Ancona. Inoltre sono stati trovati in possesso di denaro contante, 1.500 euro, dei quali non hanno potuto spiegare la provenienza.

I quattro sono stati controllati mentre si trovavano, a piedi, in zona Grazie, probabilmente, ritengono gli investigatori, nell'intento di organizzare furti in appartamenti.

Dopo ricerche gli agenti hanno scoperto che il gruppo in nottata aveva soggiornato presso una struttura ricettiva, lasciata questa mattina. A loro dire, sarebbero giunti ad Ancona con mezzi pubblici ma, dopo accertamenti, gli investigatori hanno rintracciato un'Audi A6 berlina di colore blu con targa rumena, parcheggiata in zona stazione, utilizzata dal gruppo per raggiungere la città.



