Polizia provinciale scopre discarica abusiva di rifiuti inerti

Dall'inizio dell'anno la Polizia Provinciale della Provincia di Ascoli Piceno è impegnata in una vasta e capillare attività di prevenzione e controllo contro l'abbandono di rifiuti ingombranti lungo siti e aree prospicenti le arterie viarie di competenza. Su segnalazione dei residenti e delle aziende presenti nella zona, gli agenti provinciali della Polizia Locale, in collaborazione con personale del Servizio Viabilità dell'Ente, hanno effettuato un sopralluogo nella zona in via della Semina sulla S.P. 88 Valditronto, individuando un notevole quantitativo di rifiuti.

In seguito a tale attività, grazie al senso civico degli imprenditori presenti nell'area interessata, oltre 4mila chilogrammi di rifiuti di vario genere e volumetria sono stati rimossi e dismessi da una ditta specializzata.

"La Polizia Provinciale dopo la bonifica dei luoghi - evidenzia il presidente della Provincia Sergio Loggi - ha attivato, anche mediante una attività di videosorveglianza, operazioni di controllo e pattugliamento della provinciale interessata e di altre 'arterie critiche' volte a contrastare la pratica scorretta e illegale dell'abbandono di rifiuti ingombranti che può costituire fonte di grave danno per l'ambiente e potenziale rischio per la salute pubblica".



