Orlando, 'Vertenze Fedrigoni e Beko attendono risposte'

Le vertenze Fedrigoni e Beko Europe tra i temi dell'incontro di Fabriano (Ancona), terzo appuntamento della prima tappa nelle Marche del Viaggio del Partito democratico nei distretti industriali, che ha visto l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd, Andrea Orlando, essere accolto a Palazzo del Podestà, dal sindaco Daniela Ghergo, che ha introdotto l'iniziativa pubblica.

Per l'ex ministro "è necessario un piano per evitare la deindustrializzazione del Paese. Dopo 25 mesi di caduta della produzione industriale non c'è una risposta del Governo e neppure una risposta sulle situazioni puntuali che purtroppo connotano il nostro Paese. Fabriano è una di queste realtà che attendono una risposta". Riferimento, appunto, al rischio licenziamento per la vertenza Beko, a rischio 300 posti di lavoro tra lo stabilimento di Melano e la sede impiegatizia.

"Penso che tutto il tempo che si guadagna è positivo, ma va utilizzato bene e non deve essere semplicemente un modo per rinviare una situazione tragica. Oggi chiediamo al Governo quali sono i passi che possono consentire, in una interlocuzione con la proprietà turca, di avere garanzie che fino a qui non ci sono state. E più in prospettiva quali sono le scelte che si vogliono fare su una filiera come quella degli elettrodomestici che in questi anni, come abbiamo visto, ha avuto molti problemi che evidentemente non sono stati risolti nella cessione da Whirlpool a Beko", ha concluso Orlando, facendo anche un riferimento alla vertenza Fedrigoni che vede, al momento, circa 30 lavoratori in cassa integrazione, mentre i restanti sono stati ricollocati.





