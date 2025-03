Morto Vincenzo Luzi, pm della tangentopoli marchigiana

E' morto Vincenzo Luzi, ex procuratore capo del tribunale di Ancona e pm della Tangentopoli marchigiana. Aveva 81 anni, compiti il 24 febbraio scorso, era originario di Camerino (Macerata) e viveva da anni ad Ancona dove lascia tre figli, Luigi, Francesca e Alessandra e la moglie Raffaella Dubbini.

Luzi, che da qualche tempo aveva problemi di salute, è deceduto oggi pomeriggio, all'Inrca di Ancona. E' stato il magistrato che fece arrestare l'imprenditore romano Edoardo Longarini in una delle inchieste simbolo di Tangentopoli, quella sullo scandalo del Piano di ricostruzione di Ancona. Sua anche l'inchiesta sul "carcere di burro" di Barcaglione, ad Ancona, con difetti di costruzione per muri realizzati con mattoni forati e non pieni, che nel 1989 favorirono l'evasione di tre detenuti i quali scavarono i muri con un cucchiaio.

Iniziò la carriera alla pretura di Chiusa e Ortisei poi procuratore a Bolzano e negli anni '90 arrivàò ad Ancona prima come sostituto procuratore e poi come procuratore capo. A 70 anni era andato in pensione dopo l'ultimo incarico ricorto di procuratore a Camerino. I funerali non sono stati ancora fissati.



