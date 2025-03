Marche e il cinema, la nuova Guida di Repubblica in edicola

Da oggi è disponibile in tutte le edicole la nuova Guida di Repubblica "Marche e il Cinema", volume che racconta il legame tra il territorio marchigiano e il grande schermo, realizzato in collaborazione con Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission. Un viaggio giornalistico nel cuore del cinema delle Marche, dove ogni location racconta non solo una storia cinematografica, ma anche il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico di un luogo. La guida è stata presentata a Fermo in occasione di Tipicità.

"Una guida dedicata ai film che hanno trovato un habitat senza pari nelle Marche, coniugando bellezze del territorio, ambientazioni ideali e patrimonio umano e culturale unico, dando vita a capolavori di cui il cinema italiano va orgoglioso - ha spiegato Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica - L'elenco dei film e dei luoghi è variegato e ci permette di spaziare da Marcello Mastroianni a Nanni Moretti, da Neri Marcorè a Pupi Avati a Massimo Girotti, tutti calati nella parte di chi è consapevole di fare grande cinema sfruttando le bellezze di una bellissima regione. Offrire un'inedita occasione di viaggio alla ricerca dei luoghi che hanno reso possibile la creazione di opere indimenticabili". "La Guida di Repubblica è il prodotto che mancava, sfogliando il volume scopriamo che in ogni angolo della Regione c'è il cinema, dai tempi del Delon di "La prima notte di quiete" a Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. - Ha detto Andrea Agostini, presidente Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission - Il volume raccoglie le testimonianze di grandi personaggi del cinema, dal Premio Oscar Dante Ferretti, fino a Sergio Rubini, Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, protagonisti delle produzioni più recenti. Investire nel cinema significa investire nel futuro delle Marche, negli ultimi due anni abbiamo attratto ben 29 opere cinematografiche e televisive italiane e internazionali con importanti ricadute economiche per l'intera regione, valorizzando le professionalità locali e i nostri bellissimi paesaggi ricchi di storia e di arte e cultura.

"Il lavoro che state facendo come Film Commission è ottimo e si è visto bene in questi ultimi due anni, è stato fatto un cambio di passo radicale, ora deve arrivare il film che poi consentirà di avere quel boom che farà diventare le Marche una terra di cinema famosa come giustamente merita di essere" ha detto Giuseppe Nardi, fotografo e location manager, presente all'incontro.

Presenti anche le giovani attrici marchigiane Ilaria Canalini, Giorgia Fiori, Sara Mercorelli e Roberta Sarti, che hanno raccontato al pubblico le loro storie e l'orgoglio di lavorare in film e serie tv ambientate nelle Marche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA