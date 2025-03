Il Carnevale di Ascoli 2025: un successo social e cartaceo

Il Carnevale di Ascoli Piceno, con le sue radici che risalgono al 1229, ha vissuto un avvio record per un'edizione 2025 che ha riscosso un notevole successo sui social media. La campagna di comunicazione digitale ha generato oltre 6 milioni di visualizzazioni totali sui canali social. In particolare, sulla pagina Facebook: 4.005.664 visualizzazioni di contenuti, 578.104 utenti unici raggiunti, 202.311 interazioni con i post, 1.204 nuovi follower, 107.979 visualizzazioni di video.

Sul profilo Instagram del Carnevale di Ascoli Piceno i dati riferiscono di 2.192.126 visualizzazioni di contenuti, 527.885 utenti unici raggiunti, 22.859 visite al profilo, 30.253 interazioni con i post e 1.408 contenuti pubblicati.

Parallelamente all'attività online, è stata condotta una capillare campagna di distribuzione di materiale cartaceo. A partire da febbraio 2024 e fino a febbraio 2025, sono state distribuite circa 30.000 piantine della città, con le date del Carnevale 2025, presso il Centro Informazioni Turistiche del Comune di Ascoli Piceno e varie strutture ricettive. Inoltre, a partire dalla fine di marzo 2025, saranno distribuite altre 30.000 piantine con le date del Carnevale 2026, assicurando una promozione a lungo termine dell'evento.

Il Carnevale rappresenta un'importante attrattiva turistica per la città di Ascoli Piceno, la cui amministrazione comunale ha investito significativamente nella promozione dell'evento, utilizzando efficacemente i canali social e la distribuzione di materiale informativo. L'hashtag #CarnevaleDiAscoli2025 è stato ampiamente utilizzato, contribuendo a creare un senso di comunità e a diffondere la notizia dell'evento.



