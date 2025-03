Il Belcanto Ritrovato: presentata la 4/a edizione del festival

La quarta edizione del festival "Il Belcanto Ritrovato" si svolgerà dal 16 al 30 agosto 2025 tra Urbino, Pesaro e Fano, con l'obiettivo di riscoprire il patrimonio musicale dell'Ottocento. Il compositore protagonista dell'edizione sarà il catanese Giovanni Pacini (1796-1867), tra i più prolifici operisti del XIX secolo. L'evento si aprirà il 16 agosto a Urbino con il concerto "Pacini si racconta", basato sulla sua autobiografia "Le mie memorie artistiche", e si chiuderà il 30 agosto a Fano con una replica dello stesso concerto.

Il 23 agosto al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena l'opera Amazilia, su libretto di Giovanni Schmidt, a 200 anni dalla prima rappresentazione al Teatro San Carlo di Napoli. Il giorno successivo, il 24 agosto al Teatro Sperimentale di Pesaro, si terrà il concerto lirico-sinfonico "I Siciliani alla Scala", con brani di Pacini, Pietro Antonio Coppola, Placido Mandanici e Arrigo Petrella.

Scelti i direttori per le produzioni con orchestra. Sarà Enrico Lombardi, a dirigere l'opera riscoperta, mentre Daniele Agiman salirà sul podio per il concerto lirico-sinfonico.

Lombardi ha diretto opere e orchestre di prestigio, debuttando con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Tra i suoi prossimi impegni, concerti con l'Orchestra Haydn, l'Orchestra Sinfonica G. Rossini e l'Orchestra Sinfonica di Milano. Daniele Agiman, tra i direttori d'orchestra italiani più attivi a livello internazionale, è ospite regolare in Corea del Sud e Giappone. Docente al Conservatorio di Milano dal 1999, ricopre incarichi prestigiosi in istituzioni musicali asiatiche e nell'Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Il programma include anche due concerti dal balcone, a Pesaro, il 18 e 22 agosto, tre conferenze, e concerti nelle dimore storiche marchigiane. L'opera Amazilia sarà diretta da Enrico Lombardi, mentre il concerto lirico-sinfonico vedrà sul podio Daniele Agiman. Sarà inoltre possibile visionare alcuni estratti del festival sul canale youtube "ilbelcantoritrovato".

Da giugno ad agosto verrà anche riproposta per il secondo anno consecutivo l'iniziativa realizzata in collaborazione con ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione Marche con concerti di musiche inedite di compositori nelle dimore storiche di Cagli, Ascoli, Filottrano, Fermo, Macerata e Fano, riuscendo così per la prima volta a coprire in un'edizione del festival tutte le province della nostra splendida Regione



