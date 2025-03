Da Consiglio Ancona ok a mozione "Fraternità, pace e giustizia"

Due le mozioni approvate oggi dal Consiglio comunale di Ancona. Una presentata dal presidente dell'assise Simone Pizzi per l'adesione alla Dichiarazione sulla Fraternità Umana e le iniziative congiunte con Anci (Associazione nazionale dei comuni iitaliani) e Fondazione Fratelli Tutti, sottoscritta nel 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar. La seconda mozione, presentata dal consigliere dem, Giacomo Petrelli, impegna Sindaco e giunta a sollecitare formalmente il Governo e la Regione affinchè "venga riconosciuto per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione un budget autonomo all'interno dei Lea, e affinché si promuova un adeguato rifinanziamento del Fondo Nazionale per il contrasto dei DCA fino all'istituzione delle necessarie misure strutturali". Una mozione presentata anche in vista della "Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare" che si celebra il prossimo 15 marzo.

La mozione Pizzi, condivisa in via preliminare con i capogruppo, ha l'obiettivo promuovere il dialogo interculturale e religioso, sostenere la coesione sociale, educare alla fraternità e promuovere la giustizia sociale. "Questa adesione rappresenta un passo significativo verso un impegno concreto per la costruzione di una società più inclusiva, giusta e pacifica" ha dichiarato Pizzi. La volontà della mozione è quella di attuare politiche locali per l'integrazione, la partecipazione e l'accoglienza delle diversità. Un altro aspetto è la collaborazione tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e la Fondazione Fratelli Tutti, realtà che promuove iniziative per la pace e la coesione sociale. "In un mondo segnato da conflitti e divisioni, la nostra adesione alla Dichiarazione di Fraternità Umana e la collaborazione con la Fondazione Fratelli Tutti- conclude Pizzi- non sono solo un atto simbolico, ma un impegno a promuovere la cultura del rispetto, del dialogo interculturale e interreligioso. Invito tutti i colleghi e i cittadini a unirsi in questo impegno per costruire una città più aperta, accogliente e giusta".

La mozione Pizzi, votata all'unanimità dal Consiglio, ha fatto registrare una sottolineatura della consigliera di Fratelli d'Italia, Maria Grazia De Angelis. "Voto sì - ha detto - ma non voto sì alle bandierine appese sulle finestre dei comuni o stupidaggini del genere". Perchè, ha spiegato "in alcuni comuni sono state messe alcune bandiere diciamo discutibili". Quindi De Angelis dice sì "a creare un'armonia tra i cittadini e costruire qualcosa di buono" ma "se dobbiamo fare un po' il pensiero unico io non sono d'accordo". Una sottolineatura che sembra rivolta al sindaco Daniele Silvetti che dell'Associazione nazionale dei comuni è vice presidente vicario. La stessa De Angelis, in polemica con la maggioranza ha lasciato l'aula nel momento della votazione Petrelli perchè visibilmente contraria.



