Cantiere delle Marche annuncia l'apertura di Cdm Americas e nomina Nick Bischoff Area Manager Americas. Professionista altamente rispettato nel settore, Bischoff vanta un eccezionale track record nelle vendite e una vastissima rete di contatti. "Siamo estremamente felici di accogliere Nick nella nostra Tribù", afferma Vasco Buonpensiere, co-fondatore e Ceo di Cantiere delle Marche. "Siamo certi che la sua esperienza e la sua profonda conoscenza del mercato rafforzeranno ulteriormente il nostro brand oltre Atlantico".

Dal canto suo Nick Bischoff si dichiara "entusiasta" di entrare in Cdm e "non vedo l'ora di collaborare con la comunità del brokerage e con il cantiere per offrire un'esperienza senza pari ai nostri clienti", dichiara. La decisione di Cdm si spiega anche con il numero crescente di armatori provenienti dagli Stati Uniti, dall'America Centrale e dal Sud America. "Cdm ha già venduto e consegnato oltre una dozzina di explorer nelle Americhe. Questa forte presenza sul mercato evidenzia la necessità di un ufficio dedicato nella regione. Questa mossa strategica garantirà un supporto in loco per agevolare ogni tipo di interazione tra operatori e cantiere e contribuirà a rafforzare il successo di Cdm oltre oceano", si conclude la nota di Cantiere delle Marche.



