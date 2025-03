Bando centri commerciali naturali: sei progetti finanziati

Sei progetti finanziati su sette presentati, 47 imprese coinvolte, sei amministrazioni comunali partner e 1.068.131 di euro di investimenti totali ammessi. È il risultato dell'azione di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo nell'ambito dell'ultimo Bando della Regione Marche per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri commerciali naturali. I progetti finanziati sono nei territori di Macerata, Belforte del Chienti, Castelraimondo e Tolentino (Macerata); Cupra Marittima (Ascoli Piceno); Porto Sant'Elpidio (Fermo). I risultati sono stati presentati oggi nella sede maceratese di Confartigianato alla presenza del Sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, degli Assessori di Macerata Laura Laviano, di Porto Sant'Elpidio Maria Laura Bracalente, di Castelraimondo Elisabetta Torregiani e del Consigliere di Belforte del Chienti Elio Carfagna, con alcune delle imprese capofila.

In collegamento l'assessore regionale, Andrea Maria Antonini secondo il quale "ancora una volta si qualifica il lavoro delle associazioni di categoria come servizio sui territori, sia come strumento di conoscenza degli strumenti che la Regione mette a disposizione che (come in questo caso) di coordinamento e sostegno di progettualità. Mi fa piacere che il territorio abbia accolto tale opportunità e siamo molto soddisfatti dei risultati. Sono progetti necessari per le comunità, perché - ha sottolineato - rivolti al commercio e all'artigianato e più in generale ad attività che in questo momento hanno bisogno di innovazione, comunicazione e marketing, con l'intento di fare un salto da un punto di vista della competitività. Sto verificando se ci sono altre risorse per poter far scorrere la graduatoria e dare altre opportunità". Da Confartigianato si è evidenziata la ricaduta sui territori in termini di investimenti attivati e di innovazione. "Quasi tutte le progettualità hanno previsto l'implementazione di sistemi evoluti: in generale, i progetti prevedono ad esempio l'ausilio dell'intelligenza artificiale o, addirittura, di avatar interattivi, oltre che a sistemi demotici nelle attività commerciali, portali e-commerce, impianti di filodiffusione, punti informativi e non solo".



