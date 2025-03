Ambulanti e Caritas: 500 kg di alimenti per i più fragili

Grazie alla raccolta alimentare organizzata dagli ambulanti del Mercato di San Decenzio e Caritas, sono stati donati 500 kg di alimenti a lunga conservazione in una due giorni di iniziativa (4 marzo e 11 marzo). Tutto quello che è stato raccolto verrà redistribuito da Caritas alle famiglie in difficoltà già in rete con l'equipe. "Oggi raccontiamo un bel risultato ma soprattutto lanciamo tutti insieme un messaggio improntate di collaborazione e solidarietà - dice il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani - grazie a tutte le persone che si sono spese per la causa e hanno contribuito ad aiutare il prossimo - aggiunge - Pesaro si conferma città solidale e altruista".



