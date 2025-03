Alle Muse di Ancona concerto barocco per la Pasqua

Arriva al Teatro delle Muse di Ancona il 7 aprile prossimo il concerto per la Pasqua, che grazie al sostegno di Cariverona porta sul palco la prestigiosa orchestra Frau Musika diretta da Andrea Macron, artista di riferimento del repertorio barocco, che suona con strumenti originali dell'epoca o fedelmente riprodotti. Un evento unico ha annunciato oggi in un incontro stampa nel capoluogo l'assessora alla Cultura di Ancona, Marta Paraventi, che segna la collaborazione tra le Fondazioni Teatro delle Muse e Marche Teatro, presenti oggi i rispettivi vertici Andrea Zampini e Valerio Vico, dando il via ad una tournée che toccherà cinque città italiane.

La scaletta prevede il concerto n.1 per violino e orchestra di Mozart, scritto dal compositore a soli 19 anni, che vede al violino il grande solista Paolo Tagliamento, il Requiem, ultima opera del genio salisburghese completata dopo la sua morte dall'amico e allievo Franz Xaver Sussmayr sugli appunti fornitegli dalla moglie di Mozart Costanze, e il Te Deum di Salieri di cui ricorrono i 200 anni dalla morte. Un programma affascinante anche per la leggenda creata soprattutto dal regista Milos Forman col film Amadeus che vedeva in Salieri il presunto assassino di Mozart. Supposizione infondata anche se ipotizzata prima di lui da un dramma di Puskin e in seguito da Peter Shaffer, ma che mette in luce la grande rivalità tra i due. A Salieri del resto si devono una cinquantina di ottimi lavori che spaziano dal genere profano a quello sacro, tra cui spicca il Te Deum in Re maggiore per coro misto, orchestra e organo, scritto in occasione dell'incoronazione di Leopoldo II.

Affianca la Frau Musika il Coro del Friuli Venezia Giulia che ha al suo attivo oltre 400 concerti. L'evento, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale di Ancona, anticipa la stagione lirica in programma ad ottobre e dicembre, e rappresenta il primo tassello di una proposta musicale più estesa e articolata sul territorio



