Al setaccio della polizia di Stato Hotel House di Porto Recanati

Con oltre 200 persone identificate, diverse decine di queste con pregiudizi di polizia ma nessuno straniero irregolare sul territorio nazionale, una perquisizione personale, 91 appartamenti ispezionati, il sequestro di hashish, oltre 100 veicoli controllati e 6 infrazioni al Codice della Strada elevate, oltre al sequestro amministrativo di un'autovettura sprovvista di assicurazione.



Così si è concluso il servizio straordinario "Alto Impatto" della questura di Macerata al complesso condominiale 'Hotel House' di Porto Recanati. Con una task force, sia in uniforme che in borghese, che ha coinvolto Polizia Stradale, due equipaggi del Reparto Mobile di Senigallia in tenuta antisommossa, nonché militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con l'ausilio di un'unità cinofila, e di un elicottero che ha sorvolato l'area, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Porto Recanati, il sito è stato passato al setaccio per verificare gli occupanti di alcuni immobili con regolare contratto di locazione e l'accertamento di altri risultati disoccupati. Dai controlli dei personale dei Vigili del Fuoco rimosse per motivi di sicurezza 6 bombole di Gpl per un totale di 70 kg. di gas infiammabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA