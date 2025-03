Acquaroli, di buonsenso candidato presidente anche nella lista

E' una "proposta di buonsenso quella per cui il candidato presidente si possa candidare anche in lista". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli apre alla proposta di legge regionale della capogruppo M5s Marta Ruggeri che chiede di "abrogare la norma che proibisce di candidarsi sia al Consiglio regionale che a presidente di Regione". Una modifica che permetterebbe al candidato presidente di un'eventuale coalizione terza arrivata, di eleggere a consigliere il proprio candidato presidente; viene invece attualmente garantita, tramite altre disposizioni della legge elettorale che non verrebbero modificate, l'elezione a consigliere del capo della seconda coalizione.

"Così era la legge regionale fino a qualche tempo fa - ricorda Acquaroli a proposito della possibilità di 'doppia candidatura' - poi era stata cambiata. Io non vedo il motivo per cui una coalizione o un partito che esprime un candidato presidente, non possa candidare quel candidato nelle liste.

Credo che sia una diminutio e credo che, nella logica della democrazia, sia importante che si possa consentire a un candidato presidente la possibilità di essere eletto, seppure in una coalizione che in quel momento per percentuale, non può ambire a vincere".

"Nel 2015 sono stato candidato presidente - ricorda il presidente - da una coalizione formata da Lega e Fratelli d'Italia che aveva raggiunto il 19% dei consensi, con tre consiglieri eletti della Lega e uno di Fratelli d'Italia ma il candidato presidente, capo della coalizione, non era stato eletto. Credo che dare la possibilità al candidato presidente di potersi candidare in lista per prendere preferenze non sia un errore ma sia un ripristinare una possibilità". Dalla proposta di modifica potrebbe conseguire una spaccatura nel centrosinistra? "Non entro nella dinamica della coalizione di centrosinistra ma solo nella valutazione della proposta di legge che è stata avanzata ed è di buonsenso".



