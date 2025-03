Unimc all'avanguardia su criptovalute, blockchain e business

"Criptovalute, Blockchain e Business": Gian Luca Comandini, imprenditore, docente universitario e divulgatore tecnologico esperto di fintech e new media, relatore del ciclo di seminari, in partenza il prossimo 18 marzo, proposto dal Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università degli Studi di Macerata. Otto lezioni rivolte a studenti, aziende e utenti esterni.



"Vista l'importanza dell'argomento, la crescente domanda di competenze e conoscenze in questo campo, abbiamo deciso di aprire il ciclo di seminari a tutte le persone interessate anche al di fuori del nostro Ateneo. È una grande opportunità per conoscere e approfondire la tematica con Comandini, uno dei massimi esperti italiani del settore. Così l'Università di Macerata si conferma al passo con i tempi e in linea con le sfide future del mercato del lavoro", commenta la professoressa Elena Cedrola, direttrice del Dipartimento di Economia e Diritto.

Le lezioni si svolgeranno nell'Aula Abside, in Piazza Strambi 1, mattina e pomeriggio. Dopo l'introduzione della Direttrice Cedrola, salirà in cattedra Comandini per parlare di "Fondamenti di crittografia e Protocollo Bitcoin, di Ethereum, altre criptovalute e Tecnologia blockchain" (18 e 19 marzo) e di "Tecnologia blockchain e applicazioni, Non Fungible Token e Metaverso" (29 e 30 aprile). I seminari si rivolgono a tutti gli studenti. Potranno inoltre partecipare aziende del territorio e utenti esterni, per i quali è richiesto il versamento di un contributo (https://unimc.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento ?id=1809&lang=it).



