Sisma, più risorse per la ricostruzione degli alberghi

Più risorse per la ricostruzione degli hotel colpiti dal sisma del 2016: la nuova ordinanza 222, approvata il 31 gennaio scorso, prevede un'integrazione del 20% sui costi di ricostruzione per le strutture ricettive che adottano la classe d'uso IV, la più sicura in caso di terremoto.

La misura, pensata per garantire stabilità al settore turistico e favorire il rilancio economico dell'Appennino centrale, è stata al centro della conferenza stampa organizzata questa mattina da Confcommercio Marche centrali.

All'incontro, ospitato nella sede di Confcommercio a Macerata, hanno partecipato Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione; il direttore generale di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, e il presidente di Federalberghi Confcommercio Marche, Luca Giustozzi. "Abbiamo chiuso l'apparato strutturale, tecnico e amministrativo per avviare la ricostruzione - ha dichiarato Polacco - e diversi imprenditori sono pronti a lanciare nuovi progetti che saranno un presidio di rilancio per il nostro territorio". Ha poi sottolineato l'importanza della Confcommercio Academy, che mira a formare manodopera qualificata per il settore turistico.

Castelli ha evidenziato il ruolo centrale di Confcommercio e Federalberghi nel dialogo con le istituzioni.

"La ricostruzione non è solo edilizia, ma richiede un ascolto attento delle esigenze delle imprese", ha detto Castelli nel ricordare che l'ordinanza 222 prevede specifiche maggiorazioni per le strutture alberghiere escluse dal Superbonus 110%, affinché la ricostruzione proceda senza ostacoli. "Le strutture devono essere sicure perché solo un territorio sicuro può aumentare la propria attrattività", ha aggiunto, citando dati positivi sul turismo nelle Marche: +13% di presenze e +28% di visitatori stranieri negli ultimi cinque anni. Il commissario ha anche illustrato i fondi stanziati: 170 milioni di euro per 180 progetti del comparto turistico, tra cui il Destination management dei Sibillini, 30 milioni per il Cammino dei Cappuccini, il Francescano della Marca e il tratto lauretano nel cratere.

Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, ha ribadito la necessità di infrastrutture adeguate per accogliere i turisti.

"Dobbiamo far credere ai nostri ragazzi nel territorio, potenziare aeroporti, porti e strade", ha detto. Di pari avviso Michela Pezzanesi, assessore al Turismo di San Severino Marche: "Abbiamo meraviglie che i turisti stanno scoprendo, dobbiamo valorizzarle sempre di più". Le esperienze dirette degli albergatori hanno arricchito il dibattito, mettendo in luce sfide e opportunità. Gianfranco Tombini (Hotel Felicyta, Frontignano) ha evidenziato le difficoltà nel reperire manodopera, mentre Flavia Giosuè (Resort Le Case, Macerata) ha parlato degli investimenti in sostenibilità, tra cui un nuovo impianto fotovoltaico. Andrea Valori (Hotel Sibilla, Sassotetto) ha sottolineato come il turismo di qualità passi attraverso strutture moderne e sicure, mentre Francesco Ferranti (Hotel Ussita) ha ricordato che, per ricostruire bene, serve tempo. "La sinergia tra pubblico e privato è fondamentale - ha concluso Castelli - e Confcommercio Marche è un interlocutore imprescindibile per il rilancio del turismo. L'ordinanza 222 è un passo importante, ma dobbiamo continuare a lavorare insieme per restituire vitalità ai territori e generare nuova occupazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA