Regolamento condiviso per progettare e programmare insieme

"Abbiamo gettato le basi per un lavoro importante, il confronto è stato proficuo e ha prodotto indicazioni operative concrete". Così l'assessore alle politiche sociali del comune di Fano, Lucia Tarsi a seguito dell'incontro che si è tenuto tra gli enti del terzo settore, i sindacati e i comuni dell'Ambito territoriale sociale 6 della Provincia di Pesaro e Urbino (Ats 6), per confrontarsi sulla bozza di regolamento che mira a delineare le modalità di collaborazione tra i comuni e il terzo Settore nello sviluppo di progetti sociali, per strutturare un sistema più trasparente ed efficace, capace di garantire interventi di qualità a beneficio della comunità.

La discussione ha evidenziato l'importanza di stabilire in modo chiaro ruoli, responsabilità e strumenti operativi per la co-programmazione e la co-progettazione, favorendo così una partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, con un passaggio cruciale verso un modello di politiche sociali più inclusivo e partecipativo.

"Si è deciso di costituire un gruppo di lavoro dedicato e di elaborare un regolamento valido per tutti i comuni coinvolti" dichiara l'assessore. "È stata rimarcata l'importanza dell'amministrazione condivisa e della necessità di un regolamento specifico per gestire i processi di coprogettazione e coprogrammazione" ha affermato Giovanni Di Bari, uno degli interlocutori del terzo settore.



