"Recanati insolita", al centro la storia dei Fratelli Guzzini

Conoscere la storia della Fratelli Guzzini, leader da oltre un secolo nel settore della produzione di accessori di design per la casa, dalle origini fino ad oggi, un oggi fortemente segnato da ricerca e sviluppo.

Il presente di Guzzini è infatti caratterizzato da una marcata spinta verso tecnologie innovative che hanno l'obiettivo di creare prodotti sempre più al passo con i tempi e realizzati con materiali plastici riciclati post consumo.

L'appuntamento per un 'viaggio' nella storia dei Fratelli Guzzini è domenica 16 marzo nell'ambito del quarto appuntamento della rassegna invernale di "Recanati insolita", ciclo di visite guidate nato dalla collaborazione tra Comune di Recanati, Associazione Operatori Turistici, Università d'Istruzione Permanente Don Giovanni Simonetti di Recanati (Uniper) e circuito museale Infinito Recanati.

Particolarmente suggestiva la visita allo showroom aziendale, che racconta in ordine cronologico le più importanti produzioni Guzzini, alcune delle quali divenute iconiche. In questa tappa l'attenzione sarà tutta dedicata al cosiddetto Turismo Industriale, e in particolare ad una delle industrie recanatesi più note in Italia e all'estero. La visita sarà condotta dalla guida Charenza Gentili Mattioli.

Il punto di ritrovo dei partecipanti è presso lo stabilimento di Contrada Mattonata 60, a Recanati, alle 15.30; tariffa: 5 euro adulti, gratuito fino a 13 anni. La prenotazione è obbligatoria: recanati@sistemamuseo.it, 0717570410



Riproduzione riservata © Copyright ANSA