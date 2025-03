Incidente auto-furgone: un ferito grave trasferito a Torrette

Erano circa le 19 di oggi quando, lungo la strada Valdaso, a Valmir di Petritoli (Fermo), sono entrati in collisione un furgone e un'autovettura. A seguito del violento impatto la vettura è finita fuori strada. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. I sanitari hanno soccorso le due persone coinvolte nell'incidente.



Entrambe sono state trasportate all'ospedale di Fermo in codice rosso. Per una delle due il 118 ha richiesto il trasferimento all'ospedale Torrette di Ancona.

Così all'ospedale Murri di Fermo è atterrato l'elisoccorso che ha preso in cura il ferito trasportandolo al nosocomio dorico per ulteriori accertamenti. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso.





