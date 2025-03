Forzano un'auto e rubano all'interno, denunciati dai carabinieri

Nei giorni scorsi i carabinieri di Montegranaro hanno concluso un'operazione che ha portato alla denuncia di due uomini di origini nordafricane, di 42 e 50 anni, per un furto in un'auto. Tutto è partito da una denuncia presentata dal proprietario dell'auto presa di mira.

Gli investigatori hanno rapidamente identificato i sospettati, riconosciuti nei filmati mentre forzavano l'auto della vittima, per poi trafugare diversi oggetti personali dall'abitacolo.

A Porto San Giorgio, invece, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 18enne di origini egiziane, anche lui già noto alle forze dell'ordine, per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Durante un controllo, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una tronchese in ferro, nascosta nello zaino, senza alcuna giustificazione per il possesso e il porto dell'oggetto. Anche in questo caso, il materiale è stato sequestrato per ulteriori approfondimenti investigativi.



