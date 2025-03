Farmacia artistica, un libro e un film sono la medicina

"Il libro e il film sono la medicina, tu scegli la cura". Con questa frase si potrebbe sintetizzare l'idea di una 'Farmacia artistica', dove sono i libri, ognuno col suo foglietto illustrativo, a curare. Sarà possibile provare a scrivere ciò che comunemente viene chiamato bugiardino, venerdì 14 marzo, dalle 18 alle 21, al Caffè letterario The Mole alla Mole Vanvitelliana ad Ancona.

L'occasione è un incontro per appassionati di lettura e cinema, un party a tema libri e film, un aperitivo terapeutico per creare comunità all'interno del Festival di cinema indipendente Cineoff, che sarà realizzato il prossimo ottobre.

Ospite sarà lo scrittore Tarek Komin, autore di romanzi, poesie e racconti, che interverrà sul senso e il valore della scrittura.

All'interno del caffè letterario saranno allestiti dieci tavoli tematici in cui sarà possibile condividere il proprio libro e film più amato e si potrà scrivere un foglietto illustrativo con le indicazioni, un'occasione per comprendere il valore terapeutico dell'arte e la sua funzione aggregatrice. Al termine dell'evento i foglietti illustrativi saranno selezionati da una giuria e premiati con libri, dvd e gadget.

L'unica regola è quella di portare un libro o proporre un film, immaginarlo destinato a curare un particolare disturbo, prendere posto nel tavolo più adatto e godersi la compagnia di chi partecipa.

L'evento è curato da Cecilia Coppari, docente di lettere al Liceo artistico Mannucci, formatrice e autrice del volume, 'Gli istanti più belli. Laboratorio di scrittura' (Zanichelli), Elena Casaccia, co-direttrice artistica del festival Cineoff, Anna Concetta Consarino, docente di Discipline audiovisive e multimediali e Simona Rossi, che si definisce 'la libraia errante di Fogola'.

La Farmacia artistica è anche un podcast che si può ascoltare a questo link: https://open.spotify.com/show/17lYNuDlznr7S24UBsLAmq?si=0ba150ba 7c644edf



